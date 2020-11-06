Abdullah Avcı'nın göreve başlayacağı tarih belli oldu

Bordo mavili takım, boşta olan tecrübeli çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Avcı ile dün yapılan toplantı sonrasında mutabakata varılırken, 57 yaşındaki teknik adamın ücreti konusunda ise bir bilgi paylaşılmadı. Avcı’nın Alanyaspor maçı sonrasında girilecek olan milli arada resmen mesaiye başlaması bekleniyor.
Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’la anlaşmasına Beşiktaş yönetimi de çok sevindi. Keza Siyah-Beyazlı yönetim, bugünden sonra Avcı’ya aylık 1 milyon TL ödemekten kurtuldu.
Avcı’nın Antalyaspor’un teklifini de “Trabzonspor’a söz verdim” diyerek kibarca reddettiği dün ortaya çıktı. Akdeniz ekibi de Avcı ile anlaşamadıklarını açıklamıştı.
(AKŞAM)
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