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Abdullah Avcı'nın göreve başlayacağı tarih belli oldu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.11.2020 10:53 | Son Güncelleme

Üst üste alınan mağlubiyetler sonrasında 31 Ekim'de Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu.

Abdullah Avcı'nın göreve başlayacağı tarih belli oldu

Bordo mavili takım, boşta olan tecrübeli çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Avcı ile dün yapılan toplantı sonrasında mutabakata varılırken, 57 yaşındaki teknik adamın ücreti konusunda ise bir bilgi paylaşılmadı. Avcı’nın Alanyaspor maçı sonrasında girilecek olan milli arada resmen mesaiye başlaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ ÇOK SEVİNDİ

Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’la anlaşmasına Beşiktaş yönetimi de çok sevindi. Keza Siyah-Beyazlı yönetim, bugünden sonra Avcı’ya aylık 1 milyon TL ödemekten kurtuldu.

"TRABZONSPOR'A SÖZ VERDİM"

Avcı’nın Antalyaspor’un teklifini de “Trabzonspor’a söz verdim” diyerek kibarca reddettiği dün ortaya çıktı. Akdeniz ekibi de Avcı ile anlaşamadıklarını açıklamıştı.

(AKŞAM)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Aylık 1 milyon mu? Yıllık olmasın..
Alanya maçımile başlayamıyor korkuyor 4 luk olur o maçtan sonra imzalar atılır yoksa ilk maçında hüsran yaşamak adama koyar hacı abi
aylık canım aylık, kendisi yıllık 12 milyon TL kazanıyor.
Aylık 100 bin euro
Aylık dostum ... bizde inanamadık.
hocam takım patlamış o başkan gitmediği sürece boş işler
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