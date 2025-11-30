SPOR

Abdullah Avcı'nın yeni adresini açıkladılar! Geri dönüyor

Süper Lig'in deneyimli teknik adamlarından Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oluyor. Trabzonspor'da ikinci dönemindeki görevinden ağustos 2024'te ayrılan Avcı'nın kısa bir süre içerisinde Süper Lig'e döneceği belirtildi.

Burak Kavuncu

Daha önce Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamış Abdullah Avcı'nın yeni takımı açıklanmak üzere.

ÇAYKUR RİZESPOR'A GİDİYOR

Sabah gazetesinin haberine göre, Rizespor, görevinden ayrılan İlhan Palut yerine Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı.

İLHAN PALUT BIRAKMIŞTI!

Sper Lig'de bu hafta Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kayserispor mağlubiyeti sonrası canlı yayında görevini bıraktığını açıklamıştı. "Bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var" diyen deneyimli hoca, "Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanarak görevinden ayrılmıştı.

