Abdullah Gül Üniversitesi Mezuniyet Töreni

KAYSERİ (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Birinci önceliğiniz iyi insan olmak. Ailenize, arkadaşlarınıza, ülkenize, milletinize ve bütün insanlığı karşı sorumluluğunuz olduğunu asla unutmayın." dedi.

Gül, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mezuniyet Töreni'nde, bu üniversite kurulurken, ortaya koydukları hedef, vizyon ve amaçların giderek gerçekleştiğini görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Bir ülkeye yapılacak en önemli yatırımın, eğitime yapılacak yatırım olduğunu vurgulayan Gül, "Çünkü eğitime yapılan yatırım, insanımızın donanımını artırıyor. Gelecek nesilleri çok daha kalifiye hale getiriyoruz. Bu üniversitenin iyi bir üniversite, uluslararası rekabet edebilecek bir üniversite olmasına da özellikle önem gösterdik. Bunun neticesidir ki 5 yıl boyunca burada sadece bilgi depolamadınız, bilgiye nasıl ulaşılır, bilgi nasıl kullanılır bütün bunların hepsini öğrendiniz." dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mezun oldunuz artık. Bugün aileleriniz için de gurur kaynağı. Onun için önce size şunu söylemek isterim, iyi insan olmak birinci şart, birinci konu, birinci husus bu. Muhakkak iyi insan olun. İyi insan olmak için dürüst olmak, emin olmak, güvenilir olmak gerekir. İyi insan olmak için kişilikli olmak, tutarlı olmak, karakterli olmak gerekir. Karakter her şeyin başı. Ne olursanız olun, eğer sağlam bir karakter sahibi olarak ortaya çıkmazsanız doğrusu değeriniz önemsizdir. O yüzden birinci önceliğiniz iyi insan olmak. Ailenize, arkadaşlarınıza, ülkenize, milletinize ve bütün insanlığı karşı sorumluluğunuz olduğunu asla unutmayın."