Abdullah Gül Üniversitesi’nden Öğrencilere Online Oryantasyon

Abdullah Gül Üniversitesi’ne (AGÜ) bu yıl yeni başlayan öğrenciler ile yabancı öğrenciler için online oryantasyon programı düzenlendi.

Yeni öğrencilerin üniversite ve çevreyle uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla her yıl kampüste gerçekleştirilen oryantasyon programı, bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle online olarak organize edildi. Canlı video konferanslarla yapılan oryantasyon programında, öğrencilere üniversitenin misyonu, vizyonu ve üniversitenin sağladığı olanaklar hakkında bilgiler verildi, akademik ve idari birimler tanıtıldı. Programa Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da katılarak, öğrencilere AGÜ hakkında bilgiler verdi. Covid-19 pandemisinin tüm dünyada ve Türkiye’de hızlı bir artışa geçtiğini belirten Rektör Sabuncuoğlu, bu nedenle kampüste yapmayı planladıkları oryantasyon programını online yapmaya karar verdiklerini söyledi. AGÜ’nün yenilikçi, girişimci ve öncü bir devlet üniversitesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sabuncuoğlu yeni gelen öğrencilere, “Böyle bir üniversitenin ayrıcalığını sizler de hissedecek ve yaşayacaksınız” dedi.

Tamamen öğrenci odaklı ve özellikle öğrenme odaklı bir üniversite olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Sabuncuoğlu, AGÜ’nün eğitiminin yüzde 100 İngilizce olduğunu da anımsattı. “AGÜ’de iyi bir İngilizce eğitimi veriyoruz” diyen Sabuncuoğlu, öğrencilere bu fırsatı değerlendirerek, üniversite yaşamları boyunca İngilizcelerini geliştirmelerini önerdi. Artık hızla değişmekte olan dünyada mesleki ve kişisel becerilerin, diplomalardan daha önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “Artık günümüzde diplomalarınızın çok önemi yok. Kendinizi mesleki açıdan ne kadar geliştirdiğiniz, ekip çalışmasına ne kadar uyumlu olduğunuz, iletişim becerileriniz, sosyal kültürel ve entelektüel gelişiminiz önemli. Tüm bunları da geliştirmenize biz destek olacağız. Burada sadece eğitim görmeyecek, öğrenmeyi öğreneceksiniz” şeklinde konuştu.

Oryantasyon programı hafta boyunca çeşitli online etkinlerle devam edecek.

