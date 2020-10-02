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Abdullah Gül Üniversitesi’nin ’Fly For Future’ Projesine TÜBİTAK Desteği

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.10.2020 09:37 | Son Güncelleme

Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin ’Fly For Future’ projesi, TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (AGÜ TTO) ’Fly For Future’ adlı projesi, TÜBİTAK tarafından, 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği (BiGG) programı kapsamında, destek almaya hak kazandı.

Abdullah Gül Üniversitesi’nin ’Fly For Future’ Projesine TÜBİTAK Desteği

Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin ’Fly For Future’ projesi, TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.
Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (AGÜ TTO) ’Fly For Future’ adlı projesi, TÜBİTAK tarafından, 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği (BiGG) programı kapsamında, destek almaya hak kazandı. TÜBİTAK tarafından 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği (BiGG) Programının 1. aşama faaliyetlerini yürütecek Uygulayıcı Kuruluşları belirlemek üzere açılan çağrıya ilişkin sonuçlar açıklandı. Şirket kurmamış girişimcilerin, “yenilikçi ve özgün yönleri bulunan (rekabetçi), ulusal ve global pazarlarda ticarileşme potansiyeli yüksek, istihdam ve katma değer yaratabilme imkânı olan, teknoloji tabanlı iş fikirlerini” hayata geçirebilmesi için 200 bin TL’ye kadar hibe desteği sunan TÜBİTAK BiGG programına, 1601- 2020-1 çağrısı kapsamında 76 kuruluş tarafından Uygulayıcı Kuruluş olabilmek amacıyla başvuru yapıldı. Uygulayıcı kuruluş başvurularının, TÜBİTAK tarafından oluşturulan panellerle değerlendirildiği sürecin sonunda 31 kuruluş BİGG Uygulayıcı Kuruluş olarak desteklenmeye hak kazandı. Abdullah Gül Üniversitesi “Fly For Future” isimli Projesi ile destek almaya hak kazan kuruluşlar arasında yer aldı.
AGÜ, 1 Ekim 2020 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi iş birliği ile BİGG Uygulayıcı Kuruluş olarak girişimci adaylarının iş fikri başvurularını toplayarak değerlendirecek, uygun bulduğu iş fikirlerini ön kuluçkaya alarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirecek ve nitelikli iş planı hazırlama hususunda girişimcilere destek olacak.

Abdullah Gül Üniversitesi’nin ’Fly For Future’ Projesine TÜBİTAK Desteği

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