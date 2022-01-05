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Abdullah Kiğılı mont ve kabanlarıyla kış soğuğuna şık çözüm

05.01.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abdullah Kiğılı mont ve kabanlarıyla kış soğuğuna şık çözüm

İSTANBUL (AA) - Abdullah Kiğılı Exclusive Cut, kış mevsiminin sert soğuğunda da tarzını yansıtmak isteyen erkekler için şık mont ve kabanlarıyla öne çıkıyor.

Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, en soğuk havalar düşünülerek tasarlanan mont ve kabanlar, vücut ısısını koruyarak üşümeyi engelliyor ve uzun yıllar kullanım imkanı sağlıyor.

Dinamik kesimlerin şıklığını kalite ve konforla buluşturan mont ve kabanlar, özgürlüğüne düşkün erkeklere soğuk kış günlerinde diledikleri gibi hareket edebilme imkanı sunuyor.

Kolları deriyle, ön bedeni ise yünle işleyen Abdullah Kiğılı'nın bu kış sezonundaki dikkati çeken parçalarından birini deri detaylı mont oluşturuyor. Abdullah Kiğılı kabanlar, kürk detaylı ve dik yaka modelleriyle şıklığa farklı alternatifler sunuyor.

Yeni kış koleksiyonundaki kapüşonlu şişme kaban, uzun süreli kullanım ömrü ile ön plana çıkıyor. Çıkarılabilir kapüşon ile fonksiyonel bir kullanım sağlayan kaban, tarzından vazgeçmeyen ve rahatlığına önem veren erkeklerin tercihi oluyor. Çok yönlü kullanım fırsatı veren kabanın dinamik yapısı, hem casual hem de şık görünümü ile her kombine uyum sağlıyor.

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