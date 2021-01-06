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Abdullah Mihal Gazi Türbesi yolunda çalışma başladı

BİLECİK HABERLERİ  | 06.01.2021 15:18 | Son Güncelleme

Bilecik’in İnhisar ilçesinde yer alan Harmankaya Kanyonu ve Abdullah Mihal Gazi Türbesi’ne ulaşımı sağlayan Harmanköy yolunda, yol yapım ve genişletme çalışmaları devam ediyor.İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, Harmanköy yolunda çalışma yapan İl Özel İdaresi ekiplerini ziyaret ederek faaliyetleri yerinde inceledi.

Bilecik’in İnhisar ilçesinde yer alan Harmankaya Kanyonu ve Abdullah Mihal Gazi Türbesi’ne ulaşımı sağlayan Harmanköy yolunda, yol yapım ve genişletme çalışmaları devam ediyor.
İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, Harmanköy yolunda çalışma yapan İl Özel İdaresi ekiplerini ziyaret ederek faaliyetleri yerinde inceledi. Çalışan personellerle sohbet eden Kaymakam Açıkgöz, "Abdullah Mihal Gazi Türbesi ve Harmankaya Kanyonu’nun ziyaretçi sayısının pandemi sürecine rağmen büyük bir hızla artıyor. Vatandaşımıza hep ifade ettiğimiz bir şey var, eğer sizler değerlerinize sahip çıkarsanız, o değerler size yol da getirir, kazanç kapısı da olur, bulunduğunuz yeri güzel bir şöhrete de kavuşturur. İşte bunun en güzel örneği Harmanköy’dür. Bu köy, değerlerine sahip çıkan bir köydür. İnşallah yapılan çalışmayla yol genişliği artacak, tehlike arz eden ve kış aylarında buzlanmanın yoğun olduğu mevkilerde eğim azaltılacak, ardından ise gerekli yol çalışması yapılacak" dedi.

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