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Abdulvahap Olgun: "Bir geleneği değiştirdik"

İZMİR HABERLERİ  | 10.08.2020 09:51 | Son Güncelleme

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e Torbalı ziyaretinde Çapak Bardacık İnciri ikram eden Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, "Bir geleneği değiştirdik.

Abdulvahap Olgun: "Bir geleneği değiştirdik"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e Torbalı ziyaretinde Çapak Bardacık İnciri ikram eden Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, "Bir geleneği değiştirdik. Konuklarımıza artık lokum veya çikolata hediye etmiyoruz. Ovamızda çiftçimizin yetiştirdiği ürünleri ikram ediyoruz" dedi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bir dizi temaslarda bulunmak üzere hafta sonu Torbalı ilçesindeydi. İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen ile birlikte ilçeye gelen Vali Köşger, silajlık mısır hasadı için biçerdöverin direksiyonuna geçti. Bazı firmaları ziyaret eden Köşger, Torbalı’nın tarım, ticaret ve sanayi potansiyeli ile ilgili detaylı bilgi aldı.
Vali Koşger’e; Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Jandarma komutanı Emre Balci, İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener, Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, AK Parti İlçe Başkan Vekili Aydın Mimaroğlu ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.
Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun da, Vali Yavuz Selim Köşger’e Çapak Bardacık İnciri ikram etti. Abdulvahap Olgun, ikram sırasında, "Bir geleneği değiştirdik. Misafirlerimize artık çikolata ve lokum yerine çiftçimizin o dönem ovamızda yetiştirdiği ürünlerden ikram ediyoruz” dedi.
Vali Köşger’e ilçenin ticaret ve sanayide yakaladığı başarı ile ilgili bilgi veren Olgun, Torbalı’da özellikle; Özbey, Çaybaşı, Subaşı, Yeniköy ve Pancar ovasında yapılan tarımın ilçedeki sanayi kuruluşlarınca desteklenip tarıma dayalı sanayiye ağırlık verdiklerini söyledi.
Karpuz, zeytin kolonyası, kuru domates, incir ve şeftali gibi Torbalı Ovasının simge ürünlerini ziyaretlerde ikram etmeye başladıklarını ifade eden Olgun, tarımsal üretimin önemine dikkat çekti. Tarımda yeni bir hikaye yazılması gerektiğinin altını çizen Olgun, "Pandemi sürecinde bir kez daha anladık ki sanayi üretiminin yanı sıra tarımsal üretimden vazgeçmememiz gerekiyor. Soframıza gelen hiçbir gıda kendiliğinden gelmiyor. Ürünlerimizin ciddi bir üretim aşaması var. Her zaman söylediğimiz gibi bizler tarımdan vazgeçmeden sanayileşmeye devam edeceğiz. Bu sebeple Torbalı olarak tarıma dayalı sanayinin merkezi olmak istiyoruz" dedi.

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