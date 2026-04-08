SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Abdurrahim Albayrak: "Şu anki milli takımın temelini Lucescu attı"

Eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, hayatını kaybeden Rumen Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile çalıştığı için kendini şanslı hissettiğini söyleyerek, "Şu anki milli takımın temelini Lucescu attı" dedi.

Eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, tedavi gördüğü hastanede vefat eden A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.
Lucescu’nun sadece Türk futboluna değil, dünya futboluna ismini altın harflerle yazdırmış bir hoca olduğunu ifade eden Albayrak, "Kendisini inanılmaz severim. Ondan çok şey öğrendim. Yönetici olarak bile çok şey öğrendim. Onunla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Kendisini inanılmaz severim, çok üzgünüm. Ailesiyle de görüştüm. Bize, Galatasaray’a çok emeği vardır" ifadelerini kullandı.

"PARAGÖZ BİRİSİ DEĞİLDİ, FUTBOLU ÇOK İYİ BİLEN BİRİYDİ"

Rumen teknik adamın az maliyetle kurulan kadrolara rağmen önemli başarılar elde ettiği vurgulayan Abdurrahim Albayrak, "Çok zor zamanlarda 5 bin Dolar’a sol bek, maç başına 5 bin Dolar’a santrfor oynatıyorduk. Samsun’da golü attık, şampiyon olduk. Kiralık olarak Perez’i, Sergen Yalçın’ı almıştık. O sene, o ekiple Galatasaray’ı şampiyon yaptı. Kendisi de inanılmaz az para alıyordu. Paragöz birisi değildi, futbolu çok iyi bilen biriydi" şeklinde konuştu.

"ŞU ANKİ MİLLİ TAKIMIN TEMELİNİ LUCESCU ATTI"

Lucescu’nun, A Milli Futbol Takımı için de önemli bir isim olduğundan bahseden Albayrak, "Şu anki milli takımın temelini Lucescu attı. Bu genç futbolcuların bir çocuğunu Lucescu bulmuş, takıma monte etmiştir. En son maçını Türkiye’de oynadı. Türkiye’ye karşı İnönü Stadyumu’nda oynadı" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir devir böyle kapandı! Lucescu'nun son konuşması yürekleri titrettiBir devir böyle kapandı! Lucescu'nun son konuşması yürekleri titretti
Okan Buruk'tan Göztepe maçında takıma neşter! Çok sürpriz kadroOkan Buruk'tan Göztepe maçında takıma neşter! Çok sürpriz kadro

Anahtar Kelimeler:
Abdurrahim Albayrak Mircea Lucescu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Cristiano Ronaldo'nun attığı bütün golleri sildiler! Yıldız oyuncunun kariyerine büyük darbe

Cristiano Ronaldo'nun attığı bütün golleri sildiler! Yıldız oyuncunun kariyerine büyük darbe

Ünlü isimlere yeni operasyon! 9 isim serbest bırakıldı

Ünlü isimlere yeni operasyon! 9 isim serbest bırakıldı

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.