Abdurrahim Albayrak: "Şu anki milli takımın temelini Lucescu attı"

Eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, tedavi gördüğü hastanede vefat eden A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Lucescu’nun sadece Türk futboluna değil, dünya futboluna ismini altın harflerle yazdırmış bir hoca olduğunu ifade eden Albayrak, "Kendisini inanılmaz severim. Ondan çok şey öğrendim. Yönetici olarak bile çok şey öğrendim. Onunla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Kendisini inanılmaz severim, çok üzgünüm. Ailesiyle de görüştüm. Bize, Galatasaray’a çok emeği vardır" ifadelerini kullandı.

"PARAGÖZ BİRİSİ DEĞİLDİ, FUTBOLU ÇOK İYİ BİLEN BİRİYDİ"

Rumen teknik adamın az maliyetle kurulan kadrolara rağmen önemli başarılar elde ettiği vurgulayan Abdurrahim Albayrak, "Çok zor zamanlarda 5 bin Dolar’a sol bek, maç başına 5 bin Dolar’a santrfor oynatıyorduk. Samsun’da golü attık, şampiyon olduk. Kiralık olarak Perez’i, Sergen Yalçın’ı almıştık. O sene, o ekiple Galatasaray’ı şampiyon yaptı. Kendisi de inanılmaz az para alıyordu. Paragöz birisi değildi, futbolu çok iyi bilen biriydi" şeklinde konuştu.

"ŞU ANKİ MİLLİ TAKIMIN TEMELİNİ LUCESCU ATTI"

Lucescu’nun, A Milli Futbol Takımı için de önemli bir isim olduğundan bahseden Albayrak, "Şu anki milli takımın temelini Lucescu attı. Bu genç futbolcuların bir çocuğunu Lucescu bulmuş, takıma monte etmiştir. En son maçını Türkiye’de oynadı. Türkiye’ye karşı İnönü Stadyumu’nda oynadı" diye konuştu.

