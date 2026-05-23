Hull City otobüsüne çirkin saldırı! Premier Lig'e çıkma maçı öncesi skandal

Premier Lig'e yükselme maçı olan play-off finali öncesi Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin takım otobüsü saldırıya uğradı ve camları kırıldı.

Emre Şen

İngiltere Championship play-off finalinde bu akşam Middlesbrough ile tarihi bir maça çıkacak olan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de flaş bir gelişme yaşandı. Kazanan takımın doğrudan Premier Lig'e yükseleceği bu dev ve kritik müsabaka öncesinde turuncu-siyahlı ekip, maç saatine kısa bir süre kala oldukça tatsız bir olayla sarsıldı.

TAKIM OTOBÜSÜNÜN CAMLARI TUZ BUZ OLDU

Dünya genelinde milyonlarca futbolseverin sonucunu merakla beklediği büyük final öncesi, Hull City kafilesini taşıyan takım otobüsü kimliği belirsiz kişilerin çirkin saldırısına hedef oldu. İngiliz spor medyasının önde gelen yayıncılarından Sky Sports tarafından ekranlara getirilen görüntülerde, "Kaplanlar" lakaplı ekibin takım otobüsünün dış camlarının atılan cisimler sonucunda kırıldığı net bir şekilde görüldü.

DEV MAÇ ÖNCESİ GÜVENLİK ALARMI

Southampton'ın play-off'lardan ihraç edilmesi sürecinin ardından yaşanan yasal gerginliklerin gölgesinde finale hazırlanan Hull City'de, yaşanan bu saldırı moralleri bozdu. İlk belirlemelere göre otobüs içindeki futbolcu ve teknik heyetin fiziksel bir zarar görmediği öğrenilirken, İngiliz polisinin olayla ilgili hızlıca bir soruşturma başlattığı bildirildi. Yaşanan bu güvenlik zafiyetinin ardından dev final öncesi stadyum ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı aktarıldı.

