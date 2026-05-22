Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor’un Türkiye Kupası zaferi Türk futbolunda taşları yerinden oynattı! Müzesindeki kupa sayısını 10'a yükselten Fırtına, Fatih Tekke önderliğinde tarihi bir gece yaşadı. Bu zaferle birlikte yeni TFF Süper Kupa eşleşmeleri de belli oldu.

Burak Kavuncu

Trabzonspor’un Konyaspor’u devirerek müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası, sadece Karadeniz ekibinde şampiyonluk coşkusu yaratmakla kalmadı; Türk futbolunun tarih sayfalarını yeniden yazdı ve Avrupa kupalarına gidecek takımlarımızın rotasını da sil baştan belirledi. Fatih Tekke’nin tarihe geçtiği gecenin ardından Beşiktaş ve Başakşehir’in de kaderi resmen çizildi.

TÜRKİYE KUPASI'NDA TAŞLAR YERİNDEN OYNADI! KUPA SAYILARI DEĞİŞTİ...

Trabzonspor'un zaferiyle sonuçlanan kupa maratonu, Türk futbol tarihinin en hareketli gecelerinden birine sahne oldu. Bu sonuçla birlikte Türkiye Kupası'nı en çok kazananlar listesi güncellendi:

Galatasaray: 19
Beşiktaş: 11
Trabzonspor: 10
Fenerbahçe: 7

FATİH TEKKE, ŞENOL GÜNEŞ'İN YANINA ADINI YAZDIRDI!

Trabzonspor’un efsane golcüsü Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinin ilk büyük kupasını kazanırken kulüp tarihine de adını altın harflerle kazıdı. Tekke; efsane isim Şenol Güneş'in ardından Trabzonspor tarihinde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Türkiye Kupası kazanan 2. isim olma başarısını gösterdi.

SÜPER KUPA'DA DEV EŞLEŞMELER NETLEŞTİ!

Kupa finalinin tamamlanmasıyla birlikte, önümüzdeki dönemin TFF Süper Kupa eşleşmeleri de resmiyet kazandı. Futbolseverleri iki dev eşleşme bekliyor:

Galatasaray - Konyaspor

Fenerbahçe - Trabzonspor

AVRUPA BİLETLERİ YENİDEN DAĞITILDI! İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Trabzonspor'un kupayı alması, ligdeki diğer devlerin de Avrupa kaderini doğrudan etkiledi. İşte takımlarımızın yeni yol haritaları ve masadaki muhtemel rakipleri:

Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda!

Kupa sonucunun ardından UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndan turnuvaya dahil olacak Beşiktaş'ı oldukça sert rakipler bekliyor. Siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri şu şekilde:

Braga, Ferencváros, Viktoria Plzen, Midtjylland, PAOK, Karabağ, Maccabi Tel-Aviv, Anderlecht, Pafos.

Trabzonspor, Avrupa Ligi Play-Off Turunda!

Kupayı müzesine götüren Trabzonspor ise Avrupa Ligi'ne avantajlı bir noktadan, Play-Off turundan başlayacak. Fırtına'nın gruplar öncesindeki muhtemel rakipleri oldukça geniş:

Braga, Rangers, Ferencváros, Viktoria Plzen, Midtjylland, PAOK, Salzburg, Shamrock Rovers, KuPS Kuopio, Hapoel Beer-Sheva, Drita, Lincoln Red Imps.

Başakşehir Konferans Ligi'ne Gidiyor!

Kupa denkleminin tamamlanmasıyla birlikte Başakşehir de yerini ayırttı. Turuncu-lacivertliler, ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda temsil edecek.

