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ABD'ye zeytinyağı ihracatı sezonun ilk 3 ayında yüzde 30 arttı

20.02.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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ABD'ye zeytinyağı ihracatı sezonun ilk 3 ayında yüzde 30 arttı

İZMİR (AA) - Türkiye'den ABD'ye yapılan zeytinyağı ihracatı, 1 Kasım 2020'de başlayan yeni sezonun ilk 3 ayında yüzde 30 artarak 15 milyon dolara çıktı.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Birliğin Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü Turquality Projesi kapsamında Türk zeytinyağı, ABD'de gıda sektöründeki bazı ithalatçılarla otel ve restoranların satın alma direktörlerine tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, sektörün toplam ihracatı içinde ABD pazarının 2019-2020 sezonunda yüzde 30'luk paya ulaştığını bildirdi.

Er, zeytinyağında yeni ihracat sezonunun 1 Kasım 2020'de başladığını belirterek, "İlk 3 ayını geride bıraktığımız 2020-2021 sezonunda ABD'ye yaptığımız zeytinyağı ihracatı yüzde 30'luk artışla 11,4 milyon dolardan 15 milyon dolara yükseldi." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin gelecek 5 yılda 650 bin ton zeytinyağı rekoltesine ulaşmasının hedeflendiğine işaret eden Er, şunları kaydetti:

"Bu rekolteye ulaştığımızda yıllık 400 bin ton ihracat yapabilecek konuma yükselmemiz gerekiyor. Dünya genelinde zeytinyağı ihracatında en hızlı genişleme sağlayabileceğimiz birkaç ülkeden biri ABD. Bugünden önümüzdeki yıllar için çalışıyoruz, bu çabaların meyvelerini o zaman toplayacağız."

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