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  4. ABGC Başkanı Cem Ulucan adliyeye sevk edildi

ABGC Başkanı Cem Ulucan adliyeye sevk edildi

AYDIN HABERLERİ  | 07.04.2020 14:16 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Başkanı Cem Ulucan, adliyeye sevk edildi.Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Başkanı Cem Ulucan, adliyeye sevk edildi.
Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi. Ulucan ifadesi alındıktan sonra savcının talebi üzerine mevcutlu olarak Nazilli Adliyesine sevk edildi. Ulucan hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesi kapsamında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” gerekçesiyle soruşturma açıldığı öğrenildi.
Ulucan, sorgusunun ardından yurt dışına çıkış yasağı koşuluyla serbest bırakıldı.

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