Abhazlar, Kafkaslar'dan sürgün edilen atalarını Kocaeli'de andı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Çarlık Rusyası'nın Kuzey Kafkasya'yı işgali sonrası Kafkas halklarının Osmanlı topraklarına sürgün edilişinin 158. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Abhaz Dernekleri Federasyonunca düzenlenen program, Kandıra'nın Karaağaç Mahallesi'ndeki Sürgün Anıtı'nda başladı, katılımcılar buradaki mezarlığı da ziyaret etti.

Sürgünde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Meşalelerle Babalı sahiline yürüyen katılımcılar, denize çelenk bıraktı, karanfil attı.

Programda "Nart ateşi"nin yakılmasıyla katılımcılar sürgünde yaşamını yitiren atalarını andı.

- "Bugün insanlık adına dünya tarihinin de ayıpladığı, acı bir gündür"

Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Gümüş, Çarlık Rusyası'nın saldırısına maruz kalan Abhazlar, Adigeler, Çeçenler ve Osetler ile tüm Kafkasyalı kardeşlerinin aynı acıyı ve kaderi paylaştığını söyledi.

Kardeş halklar olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde varlıklarını sürdürmeleri gerektiğini ifade eden Gümüş, "Abhazlar olarak atalarımız Babalı sahiline ayak bastıktan sonra Anadolu topraklarını vatan bilmişler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda her Anadolu insanı gibi fedakarlık göstererek Cumhuriyet'imizin asli kurucu unsurları olmuşlardır. Bundan da gurur duymaktayız. Bugün insanlık onurunun ayaklar altına alındığı, insanlık adına dünya tarihinin de ayıpladığı acı bir günümüzdür. Bu vesileyle sürgün esnasında Karadeniz'de ve karada kaybettiğimiz atalarımızı bir kez daha saygıyla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun." diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katılımcıların 158 yıl önce yaşanan acıların unutturulmaması için burada bulunduğunu belirterek uzmanlar, tarihçiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin çalışmalarıyla bir anıt hazırladıklarını ve bunu tepenin üzerine yapmayı düşündüklerini kaydetti.

Düzenlenen anma programına Büyükakın, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Gümüş, Uluslararası Kafkas Derneği Başkanı Oğuz Berk, yurt dışından gelen konuklar, siyasi parti temsilcileri ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Kafkas kökenli vatandaşlar katıldı.

