YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Abide kavşağına güneş enerjili kesintisiz enerji

Abide kavşağına güneş enerjili kesintisiz enerji

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.10.2020 11:44 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi akıllı ulaşım stratejileri kapsamında yenilikçi projelerinden bir tanesini daha hayata geçirdi.Büyükşehir Belediyesi, Abide Kavşağındaki trafik ışıklarında enerji kesintisinin önüne geçilmesi ve tasarruf sağlanması amacı ile “Güneş enerjili kesintisiz güç kaynağı” sistemi kurdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi akıllı ulaşım stratejileri kapsamında yenilikçi projelerinden bir tanesini daha hayata geçirdi.
Büyükşehir Belediyesi, Abide Kavşağındaki trafik ışıklarında enerji kesintisinin önüne geçilmesi ve tasarruf sağlanması amacı ile “Güneş enerjili kesintisiz güç kaynağı” sistemi kurdu. Güneş panelleri ve son teknoloji aküler ile beslenen sistem sayesinde tüm şehirde elektrik gitmesi durumunda bile Abide Kavşağında kesinti olmayacak. Ayrıca gün boyunca güneş enerjisinden faydalanacak olan sistem elektrik tasarrufu sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi ulaşım dairesi tarafından gerçekleştirilen bu proje bir ilk olduğu ve diğer illere de örnek teşkil edeceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Sarıkamış’ta Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi’nin temeli atıldı
Sarıkamış’ta Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi’nin temeli atıldı
Kayserispor’dan başsağlığı
Kayserispor’dan başsağlığı
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:05
Sabah
06:25
Öğle
12:16
İkindi
15:26
Akşam
17:57
Yatsı
19:11

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Damla Eczanesi
Haliliye
Gözoğlu Eczanesi
Haliliye
Halk Eczanesi
Haliliye
İmam Keskin Eczanesi
Eyyubiye
Savaş Eczanesi
Birecik
Hilvan Eczanesi
Hilvan
Defne Eczanesi
Siverek
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Karaköprü’de yol çalışmaları
Karaköprü’de yol çalışmaları
Şanlıurfa'da otomobillerin camını kırdığı iddia edilen kadın yakalandı
Şanlıurfa'da otomobillerin camını kırdığı iddia edilen kadın yakalandı
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.