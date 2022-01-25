Ablasına sosyal medyadan mesaj atan kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişiyi, ablasına sosyal medya hesabından tanışmak için mesaj attığı gerekçesiyle darbederek, bıçakla yaralayan 17 yaşındaki zanlı gözaltına alındı.

S.G (17) bir arkadaşı ile Tepebaşı Mahallesi'nde karşılaştığı L.V'yi (37), ablası A.G'ye sosyal medya hesabından tanışma amaçlı mesaj attığı gerekçesiyle darbederek bacağından bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan L.V. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Darp ve bıçakla saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz