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Abramovich'e şok! İngiltere'deki karar sonrası Chelsea'nın satışı askıya alındı

10.03.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rus oligarklar, birçok ülkede yaptırım listesine alındı. Bunlardan biri olan Chelsea'yi satma kararı Roman Abramovich ise gelen haberle şoke oldu. İngiltere, Abramovich'e yaptırım kararı aldı ve Chelsea'nin satışını askıya aldı.

Abramovich'e şok! İngiltere'deki karar sonrası Chelsea'nın satışı askıya alındı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatı sonrası birçok ülke Rusya'ya yaptırım uygulama kararı alırken, Rus iş insanları da yaptırımlardan nasibini aldı. Putin'e yakınlığıyla bilinen ve aynı zamanda Premier Lig devi Chelsea'nin sahibi olan Roman Abramovich de yaptırım listesine girerken, gelen bir kararla şoke oldu. İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'e yaptırım kararı aldı ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübü'nün satışını askıya aldı.

İngiltere hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Chelsea'nin sahibi Abramovich'in, varlıklarının dondurulduğu, İngiltere'deki bireyler ve işletmelerle işlemlerinin yasaklandığı, seyahat yasağı ve ulaşım yaptırımlarının uygulandığı duyuruldu.

AÇIKLAMADA OLİGARK DETAYI

Yapılan açıklamada, "Abramovich, çelik şirketi Evraz, Norilsk Nickel'de hisse sahibi ve Chelsea FC'nin sahibi. Rus petrol şirketi Sibneft'in yüzde 73 hissesini 2005 yılında devlete ait gaz devi Gazprom'a 9,87 milyar sterline sattı. Net değeri tahmini olarak 9,4 milyar sterlin. 1990'larda Putin yönetiminde öne çıkan birkaç oligarktan biri." bilgisi verildi.

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TÜM FİNANSAL FAALİYETLER DURDURULDU

Yapılan açıklamalara göre, Chelsea'nin futbolcu transferi ve bilet satışı da dahil tüm finansal faaliyetlerinin de önüne geçilmiş olundu.

Açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Putin'in Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırısını destekleyenler için güvenli liman olamaz. Bugünkü yaptırımlar, Birleşik Krallık'ın Ukrayna halkına verdiği sarsılmaz desteğin son adımıdır. Sivillerin öldürülmesine, hastanelerin yıkılmasına ve egemen müttefiklerin yasadışı işgaline olanak sağlayanların peşine düşerken acımasız olacağız." ifadelerini kullandı.
Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyetine devretmişti. Rus milyarder Abramovich, 2003'te İngiliz iş insanı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.

Chelsea, Abramovich döneminde yapılan yüksek bedelli transferlerin ardından 2005'te Premier Lig'de zafere ulaşarak 50 yıllık şampiyonluk özlemine son vermişti. "Maviler", Abramovich döneminde beşer kez Premier Lig ve Federasyon Kupası ile ikişer defa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı. (AA)


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