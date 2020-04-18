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Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.04.2020 19:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la birlikte oynayan Okan Koç, yıllar sonra Chelsea'den gelen teklifi anlattı. Koç, "Serdar Bilgili anlatmıştı. Chelsea Başkanı Abramovich, Bilgili'ye 'Sergen Yalçın, 2 yaş genç ve biraz daha zayıf olsa istediğin her parayı verirdim' demiş Sergen Yalçın, birlikte oynadığım en yetenekli oyuncuydu" dedi.

Eski futbolcu Okan Koç, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la birlikte oynayan Okan Koç, "2003 yılında Chelsea'yı deplasmanda yendiğimiz maç sonrasında dönemin kulüp başkanı Serdar Bilgili anlatmıştı.
Chelsea Başkanı Abramovich, Bilgili'ye 'Sergen Yalçın, 2 yaş genç ve biraz daha zayıf olsa istediğin her parayı verirdim' demiş. Sergen Yalçın, birlikte oynadığım en yetenekli oyuncuydu." dedi.

ERSUN YANAL'A CEVAP

Koç, Ersun Yanal'ın kendisi hakkında söylediği "Gençlerbirliği'nde çok iyi başlamıştık, çok iyi götürüyorduk. Altay deplasmanında bitti işimiz. Beşiktaş'ın 100. yılıydı. Ahmed Hassan ve Okan, maçlar devam ederken Beşiktaş'la anlaştılar. Ve biz o Beşiktaş'la liderlik yarışındaydık" sözler üzerine ise, "Beni o sene en son isteyen takım Beşiktaş'tı. Birçok takımın transfer gündemindeydim. Ersun Hoca beni başka oyuncularla karıştırmış olabilir" diye konuştu.

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