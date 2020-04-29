YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Aç ayı kovanlarını parçaladı

Aç ayı kovanlarını parçaladı

SİNOP HABERLERİ  | 29.04.2020 13:30 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesinde kış uykusundan uyanan aç ayı, 3 arı kovanını parçaladı.Türkeli ilçesinde arıcılık yapan Mehmet Yaldız’a ait Türkeli’nin Düzler Köyü Morza mevkisindeki bahçede yetiştirdiği 3 kovan, kış uykusundan uyanan ayının saldırısına uğradı.

Sinop’un Türkeli ilçesinde kış uykusundan uyanan aç ayı, 3 arı kovanını parçaladı.
Türkeli ilçesinde arıcılık yapan Mehmet Yaldız’a ait Türkeli’nin Düzler Köyü Morza mevkisindeki bahçede yetiştirdiği 3 kovan, kış uykusundan uyanan ayının saldırısına uğradı. Arılarını kontrol etmek için bahçeye giden Yaldız, parçalanmış kovanlarla karşılaşınca şaşkına uğradı.
Aynı bölgede daha önce hiç ayı saldırısı ile karşılaşmadığına dikkat çeken Yaldız, "10 senedir bu bölgede arıcılık yapıyorum. İlk kez ayının arı kovanlarına saldırısıyla karşılaştım. Diğer arıcı arkadaşların bağı-bahçesi olanların dikkatli olmasında fayda var" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gökyüzündeki ışıkları ilk kez gören gençler anlattı: Bize masum köylü dediler Gökyüzündeki ışıkları ilk kez gören gençler anlattı: Bize masum köylü dediler
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Sinop Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:31
Öğle
12:42
İkindi
16:33
Akşam
19:43
Yatsı
21:16

Sinop Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Coşkun Eczanesi
Boyabat
Ekin Eczanesi
Gerze
Elif Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Erfelek
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sinop’ta real-time PCR cihazı ile kovid-19 tanı uygulamasına başlandı

Sinop’ta real-time PCR cihazı ile kovid-19 tanı uygulamasına başlandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

Anne köpeğe polis ekiplerinden yardım

Anne köpeğe polis ekiplerinden yardım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.