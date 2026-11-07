Taşacak Bu Deniz’in İso’su Erdem Şanlı'nın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler aynı şeyi söyledi

Cuma akşamlarına damgasını vuran OGM’nin TRT1’de ekrana gelen fenomen dizisi “Taşacak Bu Deniz”in İso’su Erdem Şanlı dizinin yanı sıra yer aldığı reklam filmleriyle de adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu bu defa kamera karşısına annesi Birgül Şanlı ile geçti. Oğlu ile ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Birgül Şanlı kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.

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Erdem Şanlı'nın annesi güzelliği ve zarafeti ile adeta göz doldurdu.

Şanlı'nın annesi için sosyal medyada; 'Çok güzel bir kadın', 'Çok güzeller maşallah', 'Annesine benziyormuş', 'Çok zarif çok asil bir hanımefendi' gibi yorumlar yap