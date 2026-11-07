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Taşacak Bu Deniz’in İso’su Erdem Şanlı'nın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler aynı şeyi söyledi

OGM'nin TRT1'de ekrana gelen fenomen dizisi “Taşacak Bu Deniz”in İso’su Erdem Şanlı bu defa yer aldığı bir reklam filmiyle adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu kamera karşısına annesiyle geçti. Şanlı'nın annesi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Taşacak Bu Deniz’in İso’su Erdem Şanlı'nın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler aynı şeyi söyledi
Öznur Yaslı İkier

Cuma akşamlarına damgasını vuran OGM’nin TRT1’de ekrana gelen fenomen dizisi “Taşacak Bu Deniz”in İso’su Erdem Şanlı dizinin yanı sıra yer aldığı reklam filmleriyle de adından söz ettiriyor.

Taşacak Bu Deniz’in İso’su Erdem Şanlı nın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler aynı şeyi söyledi 1

Ünlü oyuncu bu defa kamera karşısına annesi Birgül Şanlı ile geçti. Oğlu ile ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Birgül Şanlı kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.

Taşacak Bu Deniz’in İso’su Erdem Şanlı nın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler aynı şeyi söyledi 2

YORUM YAĞDI

Erdem Şanlı'nın annesi güzelliği ve zarafeti ile adeta göz doldurdu.

Taşacak Bu Deniz’in İso’su Erdem Şanlı nın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler aynı şeyi söyledi 3

Şanlı'nın annesi için sosyal medyada; 'Çok güzel bir kadın', 'Çok güzeller maşallah', 'Annesine benziyormuş', 'Çok zarif çok asil bir hanımefendi' gibi yorumlar yap

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trt Taşacak Bu Deniz Erdem Şanlı
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