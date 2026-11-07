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Fenerbahçe'de ilk ayrılık kapıda! Emre Belözoğlu o futbolcuyu gözden çıkardı

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasının ardından kadro planlaması hız kazandı. Yeni dönemde takımda düşünülmeyen futbolcularla yolların ayrılması gündeme gelirken, ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerden ayrılması beklenen ilk isim de ortaya çıktı. İddialara göre o futbolcu Ognjen Mimovic.

Ognjen Mimovic

Ognjen Mimovic

SIR Sırbistan
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de ilk ayrılık kapıda! Emre Belözoğlu o futbolcuyu gözden çıkardı
Devrim Karadağ

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu yönetiminde yeni bir yapılanma için çalışmalar başladı. Takımın mevcut kadrosunu değerlendiren genç teknik adamın, gelecek sezon ve kısa vadeli planlarında yer vermediği isimlerle yolların ayrılmasına onay verdiği öne sürüldü.

AYRILIĞA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekipte ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen ilk futbolcu Sırp sağ bek Ognjen Mimovic oldu. Daha önce Fenerbahçe'de görev yapan teknik direktörlerin de fazla forma şansı tanımadığı 22 yaşındaki oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakıldığı iddia edildi.

Fenerbahçe de ilk ayrılık kapıda! Emre Belözoğlu o futbolcuyu gözden çıkardı 1

FENERBAHÇE 6,7 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Ocak 2025'te Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından kadrosuna katmıştı. Genç futbolcu için yaklaşık 6,7 milyon euro bonservis bedeli ödeyen sarı-lacivertliler, oyuncuyla 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşme imzalamıştı.

Kızılyıldız'daki performansıyla dikkat çeken Mimovic, savunmadaki hareketliliği ve hücuma katkısıyla gelecek vadeden sağ bekler arasında gösteriliyordu.

Fenerbahçe de ilk ayrılık kapıda! Emre Belözoğlu o futbolcuyu gözden çıkardı 2

FENERBAHÇE FORMASIYLA RESMİ MAÇA ÇIKAMADI

Büyük beklentilerle transfer edilen Sırp futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde henüz resmi bir karşılaşmada forma giyemedi. Beklenen fırsatı bulamayan 22 yaşındaki oyuncunun, Emre Belözoğlu'nun kadro planlaması doğrultusunda ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Belözoğlu fenerbaçe
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