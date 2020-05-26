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Aç kalan bozayılar ile tilki mahallede yiyecek aradı

KARS HABERLERİ  | 26.05.2020 11:20 | Son Güncelleme

Aç kalan bozayılar ile tilki mahallede yiyecek aradı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir bozayı ve 3 yavrusu ile bir tilki yerleşim yerlerinde yiyecek aradı.

Sarıçam ormanlarıyla ayı, kurt, tilki, vaşak, domuz gibi birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan ilçede aç kalan hayvanlar mahallelere indi.

Tepe Mahallesi’nde bir şantiyenin içine giren bozayı ve 3 yavrusunun yiyecek araması vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şantiyede yiyecek arayan bozayı ve yavruları bir şey bulamayınca geri döndü. Durumu fark eden şantiye çalışanı bu alana yiyecek bıraktı.

Poşete bırakılan yiyecekleri alan bozayı ve yavruları daha sonra ormanlık alana döndü.

Ayrıca şantiye çalışanlarına alışan tilki, kemik ve et parçalarını işçilerin elinden alarak karnını doyurdu.

Bozayı ve tilkiyi besleyen işçi Yusuf Boztoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarına karşı hem duyarlı hem de tedbirli olunmasını gerektiğini söyledi.

Boztoprak, yaban hayvanlarının aç kaldıkları için mahallelere geldiklerini belirterek, "Tilki aç kalmıştı, buraya geldi ve bize alıştı, biz de besleyince evcilleşmiş gibi oldu. 3 yavrusu olan bir ayı geldi, biz mangal yapmıştık kemiklerini bıraktık, gelip onları aldı. Hayvanlar aç kalınca biz de arada bir besliyoruz ama dikkatli olmamız lazım. Anne ayı, yavruları yanında olduğu için saldırabilir biz zaten önlem aldık, içeriden videoyu çektik. Gidene kadar bekledik." diye konuştu.

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