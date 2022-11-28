Aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi

Merkezde bulunan Zafran Mahallesi’nde görülen domuz sürüsünün, evlerin kapısına kadar geldiği görüldü. Grup halinde merkeze kadar inerek yiyecek arayan domuz sürüsü, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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