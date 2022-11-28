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Aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi

28.11.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da, aç kalan domuz sürüsü, yiyecek aramak için şehir merkezine kadar indi. Dağlık alanda yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları, şehir merkezine inmeye devam ediyor.

Aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi

Merkezde bulunan Zafran Mahallesi’nde görülen domuz sürüsünün, evlerin kapısına kadar geldiği görüldü. Grup halinde merkeze kadar inerek yiyecek arayan domuz sürüsü, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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