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Aç kalan tavşanı ezilmekten kurtardı

02.02.2021 14:29 | Son Güncelleme:
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Aç kalan tavşanı ezilmekten kurtardı

Kayseri Şehir Hastanesi görevlisi, aç kalarak araçların arasında dolaşan tavşanı ezilmekten kurtardı.Kayseri Şehir Hastanesi Kriz Koordinasyon Merkezi’nde görevli olan Süreyya Elbaşı, otopark alanında araçların arasında bulunan bir tavşanı fark etti.

Kayseri Şehir Hastanesi görevlisi, aç kalarak araçların arasında dolaşan tavşanı ezilmekten kurtardı.
Kayseri Şehir Hastanesi Kriz Koordinasyon Merkezi’nde görevli olan Süreyya Elbaşı, otopark alanında araçların arasında bulunan bir tavşanı fark etti. Tavşanı araçların altından çıkarmak için büyük uğraş sarf eden Elbaşı, "Tavşanın aç kaldığını fark ettim. Önün yeşillikler attım. Araçlar hareket ettiği takdirde ezileceğini düşündüm ve uğraşlarım sonunda tavşanı araçların altından çıkardım" dedi.
Elbaşı, tavşanın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiğini söyledi.

Aç kalan tavşanı ezilmekten kurtardı

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