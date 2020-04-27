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Aç kalıp bahçeye sığınan kediye evin köpeği sahip çıktı

MUĞLA HABERLERİ  | 27.04.2020 21:11 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi’nde aç kalarak bir evin bahçesine sığınan sokak kedisine, evin köpeği Paşa sahip çıktı.Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında sürekli hale gelen sokağa çıkma kısıtlamaları ile sokaklar can dostlarına kaldı.

Aç kalıp bahçeye sığınan kediye evin köpeği sahip çıktı

Muğla’nın Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi’nde aç kalarak bir evin bahçesine sığınan sokak kedisine, evin köpeği Paşa sahip çıktı.
Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında sürekli hale gelen sokağa çıkma kısıtlamaları ile sokaklar can dostlarına kaldı. Muğla’nın Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi’nde salgın sürecinde birbirine destek olan Paşa ile sokak kedisinin arkadaşlığı ise görenleri şaşırtıyor.
Menteşe’de esnaf Metin Sağlar köpek ile kedinin oynama görüntülerini cep telefonu ile kaydetti. Sağlar, "Bundan bir kaç ay önce aç kalan sokak kedisi evimizin bahçesine geldi. Paşa’nın kediye karşı davranışı bizi şaşırttı. Daha sonra ikisi arkadaş oldu. Şimdi geceleri birlikte uyuyor, gün boyu birlikte vakit geçiriyorlar. Paşa sokağa çıkıyor. Kedi ise Paşa’nın gelmesini dört gözle bekliyor. Ben de bu dostluğu çekerek paylaşmak istedim" diye ifade etti.

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