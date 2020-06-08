YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Aç kurtlar danayı yedi

Aç kurtlar danayı yedi

SAMSUN HABERLERİ  | 08.06.2020 13:26 | Son Güncelleme

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde kurtlar merada otlayan danayı parçalayıp yedi.

Aç kurtlar danayı yedi

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde kurtlar merada otlayan danayı parçalayıp yedi. Danadan geriye kafası ve iskeleti kaldı.
Olay,19 Mayıs ilçesine bağlı Karagöl Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl Mahallesi’ne inen kurtlar, Cehennem Dere mevkisinde merada otlayan danaya saldırdı. Kurtlar, parçaladıkları danayı iskelet haline getirinceye kadar yedi. Danadan geriye geriye kafası ile iskeleti kaldı.
Dananın iskeletinin bulunduğu yerde kan ve boğuşma izleri dikkat çekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma sezonu açtı! Şeyma sezonu açtı!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 13 ilde FETÖ operasyonu

Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 13 ilde FETÖ operasyonu

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir”

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir”

İzmir'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonu Kordonboyu'nda çöp birikintileri oluştu

İzmir'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonu Kordonboyu'nda çöp birikintileri oluştu

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Samsun Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
02:55
Sabah
04:55
Öğle
12:39
İkindi
16:39
Akşam
20:13
Yatsı
22:03

Samsun Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Günseli Eczanesi
Ilkadim
İrem Eczanesi
Ilkadim
Sevgi Eczanesi
Ilkadim
Begüm Eczanesi
Atakum
Volkan Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Jandarma ve polisten maske ve izin belgesi denetimi

Jandarma ve polisten maske ve izin belgesi denetimi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Samsun’da 18 Yaşındaki Genci Sokakta Hastanelik Eden Travesti Yakalandı

Samsun’da 18 Yaşındaki Genci Sokakta Hastanelik Eden Travesti Yakalandı

Kaybolan Eşini Arıyor

Kaybolan Eşini Arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.