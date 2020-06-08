Aç kurtlar danayı yedi

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde kurtlar merada otlayan danayı parçalayıp yedi. Danadan geriye kafası ve iskeleti kaldı.

Olay,19 Mayıs ilçesine bağlı Karagöl Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl Mahallesi’ne inen kurtlar, Cehennem Dere mevkisinde merada otlayan danaya saldırdı. Kurtlar, parçaladıkları danayı iskelet haline getirinceye kadar yedi. Danadan geriye geriye kafası ile iskeleti kaldı.

Dananın iskeletinin bulunduğu yerde kan ve boğuşma izleri dikkat çekti.

