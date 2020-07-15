AC Milan, Simon Kjaer'in bonservisini aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Sevilla'dan kiraladığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in bonservisini aldı.

Milano ekibinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki defans oyuncusunun 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığı duyuruldu.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kjaer ile 2022'ye kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

