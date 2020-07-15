AC Milan, Simon Kjaer'in bonservisini aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Sevilla'dan kiraladığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in bonservisini aldı.
Milano ekibinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki defans oyuncusunun 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığı duyuruldu.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kjaer ile 2022'ye kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
Lukaku Inter tarihine geçti!
Netflix'e dava açıyor!
Selçuk İnan ile görüştük
Survivor'da Ozan Kabak ve Mustafa Kapı sürprizi
Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı resmen açıkladı
''Hüseyin Çimşir'den otobüs şoförü bile olmaz''
Eski Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Fenerbahçe transferi açıkladı
Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye mi gidiyor?
İki yıllık imzayı attı
Manoel Messias bilmecesi
''Çirkin bir maç oynadık''
Kamerun'dan kötü haber!
Yıldız oyuncuya tepki yağıyor! Takımdan kovulabilir...
Yıldız futbolcu ile yollar resmen ayrıldı
UEFA'dan Manchester City açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum