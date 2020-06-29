Aç ve susuz baykuş yavrularını mahalle muhtarı kurtardı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Fatih Mahallesi Muhtarı Mustafa Bozan, sokakta çöp konteynerinin yanında bulduğu yavru baykuşları, Kahta Belediyesi itfaiye müdürlüğünü arayarak teslim etti.

Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi Muhtarı Mustafa Bozan, sabah saatlerinde iş yerine giderken yol kenarındaki çöp konteynerinin yanında 4 tane baykuş yavrusunu fark etti. Bozan, Baykuş yavrularını hemen bir kutuya yerleştirerek iş yerine götürdü. Baykuşlara su verdikten sonra itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Korumasız halde duran 4 baykuş yavrularının başına bir iş gelmeden yetkililere teslim etmenin sevincini yaşayan Muhtar Aydın Muhtar Mustafa Bozan, “Sabah saatlerinde iş yerine gitmek üzere evden çıktım. İş yerime yakın bir sokakta çöp konteynerinin yanında duran baykuş yavrularını gördüm. Alıp kutuya koydum aç ve susuz oldukları için bitkin haldeydiler. Su verdim ve Kahta itfaiye ekiplerini arayıp yardım istedim. Sağ olsun itfaiye ekipleri gelip kuşları aldılar. Belediye Veterineri kontrolünde korum altına alındı” diye konuştu.

