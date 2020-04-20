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Acalar’ın imdadına Başkan Kaplan koştu

AYDIN HABERLERİ  | 20.04.2020 14:11 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İncirliova’nın Acarlar Mahallesi’ni ziyaret ederek, “Karantina altındaki esnafın karantina süresince elde kalan ürünlerin tamamını alacağız, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız” dedi.Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ile birlikte Acarlar halkına destek için bugün Acarlar Mahallesi’ne gitti.22 hanenin karantina altına alınmasının sosyal medya üzerinde mahallenin karantina altına alınmış gibi algılanması ve bazı ilçe pazarlarına girişlerinin yasaklanması üzerine Acarlar Mahallesi’ni ziyaret eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Acarlar halkının yanındayım” dedi.İncirliova’nın Acarlar Mahallesi’nde test sonucu pozitif çıkan 5 vatandaşın temas ettiği kişilerin yaşadığı 22 hane karantina altına alınması ardından bazı ilçelere Acarlar esnafının alınmamasının doğru olmadığını ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Acarlar gerek ekonomi ve gerekse gıda tedarik noktasında büyük önem arz ediyor.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İncirliova’nın Acarlar Mahallesi’ni ziyaret ederek, “Karantina altındaki esnafın karantina süresince elde kalan ürünlerin tamamını alacağız, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız” dedi.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ile birlikte Acarlar halkına destek için bugün Acarlar Mahallesi’ne gitti.
22 hanenin karantina altına alınmasının sosyal medya üzerinde mahallenin karantina altına alınmış gibi algılanması ve bazı ilçe pazarlarına girişlerinin yasaklanması üzerine Acarlar Mahallesi’ni ziyaret eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Acarlar halkının yanındayım” dedi.

İncirliova’nın Acarlar Mahallesi’nde test sonucu pozitif çıkan 5 vatandaşın temas ettiği kişilerin yaşadığı 22 hane karantina altına alınması ardından bazı ilçelere Acarlar esnafının alınmamasının doğru olmadığını ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Acarlar gerek ekonomi ve gerekse gıda tedarik noktasında büyük önem arz ediyor. Bu sebeple sosyal medyada yanlış algı oluşturulmuş ve Acarlar esnafı mağdur edilmiştir. Aydın’ın 17 ilçe belediye başkanına sesleniyorum gerekli tedbirler kapsamında acarlar esnafımıza kapılarınızı açın. Esnafımıza da tedbirlere uymaları konusunda rica ediyorum. Sosyal mesafeyi koruyalım, maskesiz ve eldivensiz satış yapmayalım, teması keselim herkes kendi önlemini alırsa Allahın izniyle bu süreci atlatacağız” dedi.

Kaplan, ayrıca yaptığı açıklamada, “Karantina altına alınan 22 hanedeki ailelerimizin karantina süresince satamadığı ürünlerin tamamını belediye olarak alacağız ve Sosyal Vefa Destek Grubu aracılığı ile İhtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacağız” diyerek tüm belediye başkanları ve kamu kurum kuruluşlarını Acarlar halkına destek olmaya çağırdı.

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