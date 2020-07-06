YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Acar: "İz bırakmak istiyorum"

Acar: "İz bırakmak istiyorum"

SİNOP HABERLERİ  | 06.07.2020 11:56 | Son Güncelleme

Sinop Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, Dikmen için hayata geçirdiği ve geçirmek istediği projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.Belediye Başkanlığı görevinde bir buçuk yılı geride bırakan Başkan Acar Dikmen, çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Acar: "İz bırakmak istiyorum"

Sinop Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, Dikmen için hayata geçirdiği ve geçirmek istediği projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Belediye Başkanlığı görevinde bir buçuk yılı geride bırakan Başkan Acar Dikmen, çalışmaları hakkında bilgi aktardı. Başkan Acar siyasette yeni olduğunu hatırlatarak, “Dikmen için yeni projelerimiz var. Dikmenlilerin keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal alanları ilçemize kazandırmak için çalışıyoruz. Dikmenliler için sosyal tesis çok önemli. Çevresi aydınlatılmış, içerisinde basket sahası, voleybol sahası, yürüyüş yolu ve kondisyon aletleri olan bir sosyal tesisi Dikmene, Dikmenlilere kazandırmaya çalışıyoruz. Bu tesisin içerisine küçük butik dükkânlar yapacağız. Bu butik dükkânlarda da köylülerimizin el emeği olan organik ürünlerini satabilmelerini sağlayacağız" dedi.
Devam etmekte olan projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Acar, “Dikmen Belediyesi olarak ilçemiz Babalıoğlu Mahallesi’ne Yakuplu köyünden su getirmek için çalışmalarımızı başlattık. Buraya 50 metre drenaj, 4 bin metre 75’ lik boru ile içme suyu irsaliye hattı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu konuda iş makinesi ve eleman noktasında belediyemiz, boru alımı noktasında ise İller Bankası destekli çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. YEDAŞ’la yapılan protokoller gereği ilçemizde kötü bir görüntüye neden olan ve yine tehlike arz eden elektrik kabloları yerin altına alındı. Entegre Sağlık Ocağı Merkezinin de en kısa sürede Dikmenlilere hizmet etmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ayrıca yatılı imam hatip okulumuzun inşaatı da hızla ilerlemekte ve bir sonraki eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi noktasında çalışmaktayız. İşte bütün bu yatırımlar sonucunda Dikmen ilçesi daha yaşanabilir bir ilçeye dönüşecektir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiç acımadan kestirdi! İnanılmaz değişim Hiç acımadan kestirdi! İnanılmaz değişim
PARTNER Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Dansözü görünce... Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Dansözü görünce...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Sinop Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:01
Sabah
05:04
Öğle
12:49
İkindi
16:50
Akşam
20:25
Yatsı
22:18

Sinop Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Anadolu Eczanesi
Merkez
Genç Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Yüksel Eczanesi
Ayancik
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Gizem Eczanesi
Turkeli
Yumuk Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çirkin balığa yoğun talep

Çirkin balığa yoğun talep

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Çilek vatandaşın yeni gelir kapısı olacak

Çilek vatandaşın yeni gelir kapısı olacak

Sinop’ta yapılan köprülü geçiş yolu tamamlandı

Sinop’ta yapılan köprülü geçiş yolu tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.