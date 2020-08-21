YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Acarlar’da hortumdan zarar gören evler onarıldı

Acarlar’da hortumdan zarar gören evler onarıldı

AYDIN HABERLERİ  | 21.08.2020 10:57 | Son Güncelleme

Aydın’ın İncirliova ilçesinde geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan hortumda hasar gören evler İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın talimatıyla onarıldı.İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi’nde Haziran ayında yaşanan hortum sonrası evler büyük zarar gördü.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan hortumda hasar gören evler İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın talimatıyla onarıldı.

İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi’nde Haziran ayında yaşanan hortum sonrası evler büyük zarar gördü. AFAD tarafından bölgede hasar tespiti yapıldı. Hasar tespitinin ardından İncirliova Belediyesi tespit yapılan evlerde onarım çalışması yapıldı. Acarlar mahallesi halkına tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “Acarlar mahallemizde vatandaşlarımız haziran ayında meydana gelen hortum felaketi nedeniyle mağdur oldu. Biz o günlerde İncirliova Belediyesi olarak felaketten etkilenen ailelerin yanında olduk. AFAD ekipleri de bölgeye gelmiş hasar tespiti yapmışlardı. İncirliova Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına onarım ve tamir çalışmasını yaptık" diyerek her zaman İncirliova halkının yanında olduklarını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:22
Öğle
13:17
İkindi
17:00
Akşam
20:01
Yatsı
21:24

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Karataş Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
12 yıllık can dostunu bulana ödül verilecek
12 yıllık can dostunu bulana ödül verilecek
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor
Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor
Küçük Bora erkekliğe ilk adımını attı
Küçük Bora erkekliğe ilk adımını attı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.