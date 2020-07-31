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Acemi kasaplar hastanelik oldu

TOKAT HABERLERİ  | 31.07.2020 10:51 | Son Güncelleme

Tokat’ta kurban keserken kazara yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu.Tokat’ta bayram namazı sonrasında kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışanlar ile kasaplara yardımcı olan vatandaşlar kazara yaralandı.

Tokat’ta kurban keserken kazara yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu.
Tokat’ta bayram namazı sonrasında kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışanlar ile kasaplara yardımcı olan vatandaşlar kazara yaralandı. Hastaneye kendi imkanları ile gelen vatandaşların kimi kolundan kimi elinden kimi de bacağından yaralandı. Bir vatandaş ise kurbanı kesmek için yere yatırırken düşmesi sonucu yaralandı. Kesi sonucu derin yarası olan vatandaşlara Tokat Devlet Hastanesi acil servisinde dikiş atıldı. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar hastane çıkışında basın mensuplarına esprili dille nasıl yaralandıklarını anlattı. İl genelinde yaklaşık 80 kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi.

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