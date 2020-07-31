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"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

SAMSUN HABERLERİ  | 31.07.2020 15:54 | Son Güncelleme

Samsun, Tokat, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da kurbanlarını keserken yaralanan çok sayıda kişi, hastaneye başvurdu

Samsun, Tokat, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Samsun'da bayram namazının ardından belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdi.

Bazı vatandaşlar, kurban keserken ellerinden ve bacaklarından yaralandı.

Kesmek için yatırmaya çalışırken kurbanın altında kalan bazı vatandaşların ise kol ve bacaklarında kırıklar oluştu.

Yakınları tarafından hastanelere kaldırılan 53 acemi kasabın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Tokat

Tokat'taki pazarlardan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını alan vatandaşlar, bayram namazından sonra kurban kesmeye başladı.

Bazı vatandaşlar, kurban kesimi sırasında kendilerini yaraladı.

Kentte yaralanan 89 kişi, ambulans ve özel araçlarıyla gittikleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Tokat Devlet hastanelerinin acil servislerinde tedavi edildi.

- Çankırı

Çankırı Devlet Hastanesine, kurban kesimi sırasında yaralanan 50 kişi başvurdu.

Yaralanmalar genellikle bıçakla meydana geldi. Bazı vatandaşlar ise kurbanlıklardan aldıkları darbe sonucu yaralandı.

Yaralananların, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

- Kastamonu

Kastamonu'da bazı vatandaşlar, kurban keserken ellerinden ve bacaklarından yaralandı.

Yakınları tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 40 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

- Çorum

Çorum'da kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelerde tedavi edildi.

Başta Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere kentteki özel hastanelere 50 kişinin başvurduğu öğrenildi.

Genellikle bıçakla meydana gelen yaralanmalardan bazıları da kurbanlıklardan alınan darbe sonucu oldu.

Yaralananların, tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ethem Doğan, AA muhabirine, merkeze bağlı Eskice köyünde kurban keserken yaralandığını anlatarak, "Ortaklaşa büyükbaş hayvan kestik. Derisini yüzerken kazara elimden yaralandım. Kasap değilim, acemiyim. İşin acemisi olunca böyle şeylerin olması da kaçınılmaz tabii." dedi.

- Amasya

Amasya'da kurbanlıklarını kesmek isterken kendini yaralayan 110 kişi hastanelere gitti.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen "acemi kasaplar", tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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