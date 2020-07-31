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Acemi kasaplar hastaneye koştu

MALATYA HABERLERİ  | 31.07.2020 11:08 | Son Güncelleme

Malatya’da Kurban Bayramı’nın ilk günü acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerini kesip hastanelik oldular.Malatya’da her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da hastane önünde bildik görüntüler ortaya çıktı.

Malatya’da Kurban Bayramı’nın ilk günü acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerini kesip hastanelik oldular.
Malatya’da her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da hastane önünde bildik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar ya kazara kendilerini kestiler ya da kurbanlık hayvanların boynuz, tekme darbeleri ile çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular. Kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar gerek kendi araçları ile gerek ise ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine getirildiler.
Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldu.

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