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Acenteler ek düzenleme bekliyor

ADANA HABERLERİ  | 22.03.2020 10:15 | Son Güncelleme

TÜRSAB Adana Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Şirin, açıklanan acil destek paketini yeterli bulmadıklarını ve acenteler olarak düzenleme yapılmasını beklediklerini belirterek, sicil affı başta olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği verilmesini istedi.Şirin, yaptığı açıklamada, virüs salgınının seyahat acentelerinin faaliyetlerini sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.Turizm sektörünün salgından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini ifade eden Şirin, ‘’Türk turizmi, ülke ekonomisine sağladığı 34,5 milyar dolarlık döviz girdisi ile ülkemizin en stratejik sektörüdür.

Acenteler ek düzenleme bekliyor

TÜRSAB Adana Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Şirin, açıklanan acil destek paketini yeterli bulmadıklarını ve acenteler olarak düzenleme yapılmasını beklediklerini belirterek, sicil affı başta olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği verilmesini istedi.
Şirin, yaptığı açıklamada, virüs salgınının seyahat acentelerinin faaliyetlerini sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.
Turizm sektörünün salgından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini ifade eden Şirin, ‘’Türk turizmi, ülke ekonomisine sağladığı 34,5 milyar dolarlık döviz girdisi ile ülkemizin en stratejik sektörüdür. Dolaylı ve dolaysız olarak 54 sektöre katkı sağlayan turizm, ülkemizdeki toplam istihdamın da yaklaşık yüzde 9’unu oluşturmaktadır" dedi.
Şirin, turizm sektörünün ve acentelerin bu süreçten en az zararla çıkması, sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanması için ilgili Bakanlıklarla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde talepleri ilettiklerini, bu taleplerinin önemli bir kısmına açıklanan destek paketinde değinilmesini olumlu ancak yeterli bulmadıklarını bildirdi
Önlemlerin her gün değişen koşullar da dikkate alınarak güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Şirin, acenteler olarak alınmasını istedikleri ek önlem paketi maddelerini şöyle sıraladı:
"TÜRSAB üyelerinin, havayolu ve otellere gelecek işler ile ilgili yaptığı ön ödemeler iade edilmeli. Turizm taşımacılığı KDV’si yüzde 1’e indirilmeli. Turizm ajans payı vergisi yıl sonuna kadar alınmamalı. Acentelere 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği verilmeli. İptal edilen tur ve rezervasyonlarda, hizmet bedellerinin düşülerek ücretin iade edilmesi yasal hale gelmeli. “İptal etme, ertele” kampanyamız kamu otoriterlerince de paylaşılmalı. İç hat iptallerinde grup iadeleri yapılmamaktadır. İç hat grup bilet iptalleri iade edilmeli. Ofis kiraları, zamana yayılarak ertelenmeli. Seyahat acentelerine özel, SGK ve vergilerin 3 ay ertelenmesi değil, 6 ay muaf olmalı. Çünkü acenteler 9 ay iş yapamayacaklar. Haziran 2020 sonuna kadar çek ödemelerinden kaynaklı sıkıntılara sicil affı getirilmeli. Acentelerimizin en önemli maliyet kalemi, personel maliyetidir. Yetişmiş insan gücümüzü kaybetmemek, yüz binlerce acente çalışanını korumak adına, 9 ay istihdam desteği gelmeli."

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