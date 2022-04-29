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Acenteler, Milli Saraylara bağlı müzeler için indirimli toplu bilet alabilecek

29.04.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acenteler, Milli Saraylara bağlı müzeler için indirimli toplu bilet alabilecek

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Milli Saraylara bağlı saray, köşk, kasır, müze ve fabrikalarda uygulanacak ziyaret, tahsis, arşiv, araştırma ile görüntü alma usul ve esasları ile bilet fiyatları için yeni düzenlemeye gidildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden (TÜRSAB) yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemeyle TÜRSAB’ın girişimleri sonucunda seyahat acenteleri, Milli Saraylardan indirimli ve toplu bilet alabilecek. Ayrıca Milli Saraylarda Müzekart da geçerli olabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı tarafından Usul ve Esaslar ile yeni bilet fiyatlarının güncellenmesine ilişkin ilgili yerlere iletilen yazıyla yapılan düzenleme kapsamında, söz konusu müze, saray ile benzeri tarihi ve kültürel mekanlara giriş ücretleri yeniden belirlendi. Düzenleme kapsamında seyahat acenteleri söz konusu müze ve benzeri yerlere aylık veya yıllık rezervasyon yaptırabilecek, indirimli bilet alabilecek.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının yazısında, yeni bilet fiyatlarının 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle uygulanacağı, İslam Medeniyetleri Müzesi'nin bilet fiyatlarının ise 5 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı bilgisine yer verildi.

- Milli Saraylarda Müzekart da geçerli olacak

Düzenlemeye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı saray, müze, köşk, kasır ve tarihi fabrikalarda Müze Kart da geçerli olacak.

Topkapı Sarayı'nda Müzekart ile Museum Pass Türkiye ve Museum Pass İstanbul kartları geçerli kılınırken Harem ve Aya İrini bölümü kapsam dışında bırakıldı. Dolmabahçe Sarayı'nda ise Selamlık bölümünün dışındaki mekanlarda Müzekart’ın geçerli olduğu açıklandı.

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