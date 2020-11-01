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Acı haber Aydın’a tez ulaştı

AYDIN HABERLERİ  | 01.11.2020 23:45 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından geride Aydınlı Küçükyumuk Ailesi’nin 55 saattir devam eden umutları Doğanlar Apartmanı’nın enkazından gelen acı haberle enkaza döndü.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından geride Aydınlı Küçükyumuk Ailesi’nin 55 saattir devam eden umutları Doğanlar Apartmanı’nın enkazından gelen acı haberle enkaza döndü. Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı’nda devam eden arama kurtarma çalışmalarında Mert-Eda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki çocukları Ateş’in cansız bedenine ulaşıldı.
Depremin yaşandığı andan itibaren çocuklarına ulaşmaya çalışan ve sosyal medya hesapları ile tanıdıklarından yardım isteyen Mehmet Küçükyumuk, acı haberi de yine sosyal medya hesabından paylaştı. İzmir’deki büyük depremde enkaz altından çıkarılan Küçükyumuk Ailesi’nden geriye çocuklarıyla çekilmiş mutlu fotoğraf karesi kaldı. Küçükyumuk ailesinden baba Mert, anne Eda ve 2 yaşındaki çocukları Ateş’ten geriye kalan fotoğraf herkesi üzdü.

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