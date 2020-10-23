Acı: "Vergi-SGK yapılandırmasına sicil affı mutlaka eklenmeli"

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, bazı yükümlülüklerde ertelemenin sona erdiği ve cari dönem vergilerinin çakıştığı bu günlerde iş dünyasının vergi, SGK yapılandırmalarına ve sicil affına dair Meclis’ten gelecek müjdeli haberi beklediğini söyledi.

Covid-19 pandemisi sebebiyle hükümetin aldığı erteleme kararlarının sona erdiğini, fakat alım gücünün düşmesiyle ekonomik durgunluğun devam ettiğini belirten ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, ‘’Ertelenen yükümlülüklerin ödeme takvimi yaklaştıkça, iş dünyasında bunların yapılandırılması yönündeki talep de giderek yükseliyor. Bu talepler üyelerimizin bizlere sürekli ifade ettiği konuların başında geliyor’’ dedi.

Reel sektör çözüm bekliyor

İsmail Acı, korona virüsün ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmak için mart ayının ikinci yarısından itibaren alınan önlemler çerçevesinde vergi ve sigorta primlerinin ekim ayına ertelendiğini kaydederek şunları söyledi:

“6 ay ödemesiz kredi desteği ve vergi yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi tedbirlerle rahatlayan reel sektör ekim ayından itibaren hem kredileri hem de ertelenen vergileri ödeyeceği bir döneme girdi. Çoğu firma yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği için vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasını istiyor. Ayrıca yapılandırmadan çıkanlar için de yeni bir düzenlemeye gidilmesi iş dünyasından gelen talepler arasında yer alıyor. Öte yandan, bir taraftan talep daralması ve üretimsizlik sebebiyle nakit sıkışıklığı kaynaklı darboğaza giren iş dünyası, ekim ayından başlamak üzere yılın son çeyreğine yığılan bazı vergi yükümlülüklerinin ödenmesini kolaylaştıracak adımlar için hangi formülün kullanılacağını merak etmektedir.’’