Acıbadem Ankara Hastanesi Sporcu Sağlığı Ünitesi açıldı

Check up programlarından spor cerrahisine kadar yenilikçi tanı ve tedavi hizmetlerinin verileceği ünitenin açılışına, dünyada sporcu sağlığı alanında uzmanlaşmış çok sayıda yabancı hekim ve spor dünyasının önemli federasyon, devlet ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Acıbadem Ankara Hastanesi, sporcu sağlığı alanında örnek alınabilecek yeni bir ünitenin açılışını gerçekleştirdi. Başta profesyonel sporcular olmak üzere amatör sporcuların da sağlıklarının korunmasından sakatlıklarının tedavisine kadar ihtiyaç duyulan her alanda tıbbi hizmet sunacak Acıbadem Ankara Hastanesi Sporcu Sağlığı Ünitesi, pek çok davetlinin katıldığı törenle hizmete açıldı. Dünyanın 20 ülkesinden sporcu sağlığı ile cerrahisi alanında ön plana çıkan ve ayrıca önemli spor kulüplerinde çalışan 32 yabancı hekimin katıldığı açılışta, Sporcu Sağlığı Ünitesi Koordinatörü Prof. Dr. Murat Bozkurt katılımcılara ünitenin işleyişi ve imkanları hakkında bilgi verdi.

“ACIBADEM’İN SPORCU SAĞLIĞINDAKİ BİRİKİMİ ŞİMDİ ANKARA’DA”

Sporcu sağlığının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Murat Bozkurt, tüm sporcuların faydalanabileceği bir ünite kurduklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu ünite ister amatör, ister profesyonel olsun tüm sporseverler ve sporcuların ihtiyaçları düşünülerek konumlandı. Sporcu sağlığı özel bir alandır ve bu konuda özellikli hizmet verilerek sporcuların başarısına katkıda bulunabilir. Ünitemizde yenilikçi pek çok tedaviyi uygulayabileceğiz. Sporcular, Acıbadem’in sporcu sağlığı alanındaki tıbbi birikiminden artık Ankara’da da yararlanabilecekler.”

Ünitede sunulacak hizmetlerden bahseden Prof. Dr. Bozkurt, “Spor yaralanmaları, spor cerrahisi ve cerrahi sonrası rehabilitasyon, rejeneratif ve biyolojik tedaviler, sporcu performans analizi ve spor radyolojisi, sporcu check-upları, sporcu beslenmesi ve ergojenik yardım. Kısacası ihtiyaç duyulan tüm hizmetler, bu ünite ile aynı çatı altında hızlı ve etkin bir şekilde sunulacak. Multidisipliner bir anlayışla çalışacak ünitemizin sporcuların başarısının artırılmasında çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum’’ dedi.

“ANKARA CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK”

Merkezin sadece yurtiçindeki sporculara değil, yurtdışındaki sporculara da hizmet verecek şekilde konumlandığını belirten Prof. Dr. Murat Bozkurt, “Ünitemizi uluslararası hizmet verecek şekilde konumladık. Sadece yurtiçindeki sporculara değil, yurtdışındaki sporculara da bu hizmetlerin tamamını sunabileceğiz. Hedefimiz Acıbadem Ankara Hastanesi Sporcu Sağlığı Ünitesi’ni sporcu sağlığı alanında bir cazibe merkezi haline getirmektir” dedi.

Hizmetler hakkında yurt dışından gelen uzmanlara ayrıntılı bilgi verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Bozkurt, yabancı uzmanların Türkiye’deki bilgi birikiminden etkilendiklerini ve işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

“SPORCU SAĞLIĞINDA TECRÜBE ÖNEMLİDİR”

Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Acıbadem Ankara 11 yaşında. Ankara’da böyle bir özelleşmiş üniteyi hayata geçirerek sporcu sağlığına katkıda bulunmak bizleri mutlu ediyor. Sporcular ve amatör olarak spor yapanlar normal bireylerden farklı bir vücut yapısına sahipler. Dolayısıyla hastalık ve sakatlıklarındaki teşhis ve tedaviler de farklılık gösterebiliyor. Sporcunun klinik hekimi, fizyoterapisti, radyoloğu, diyetisyeni, psikoloğu ve tabii ki cerrahı bu alanda tecrübeli olmak zorundadır. Sporcu sağlığında da tecrübe önemlidir. Tam da bu amaçla kendi alanında deneyimli uzmanlardan oluşan bir ekiple ünitemizde hizmet veriyoruz.”

Ankara Sporcu Sağlığı Ünitesi’nin açılışına katılan davetliler arasında Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin ile federasyonların genel sekreterleri ve geleneksel spor federasyonlarının temsilcileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Çankaya Kaymakamı Murat Duru yer aldı. Ayrıca Gençlik Spor Bakanlığı Denetim ve Rehberlik Daire Başkanı Hasan Davulcu, bazı büyükelçi ve elçilik temsilcilikleri, spor ve yerel basın temsilcileri, şehir ve bölgede görev yapan hekimler ve sağlık profesyonelleri gibi çok sayıda davetli ünite açılışına katılarak bilgi aldı.





