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Acıgöl’de halk pazarı ikinci bir karara kadar kapatıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 07.05.2020 16:43 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde her hafta Pazar günleri kurulan halk pazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikinci bir karara kadar kapatıldı.Acıgöl Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “ İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 7 Mayıs tarih ve 2020/06 sayılı kararı gereğince, dünyada ve ülkemizde meydana gelen korona virüs salgını nedeniyle ilçemiz merkezine Pazar günleri kurulan halk pazarı 10 Mayıs tarihinden itibaren ikinci bir karar alınıncaya kadar kapatılmıştır.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde her hafta Pazar günleri kurulan halk pazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikinci bir karara kadar kapatıldı.
Acıgöl Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “ İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 7 Mayıs tarih ve 2020/06 sayılı kararı gereğince, dünyada ve ülkemizde meydana gelen korona virüs salgını nedeniyle ilçemiz merkezine Pazar günleri kurulan halk pazarı 10 Mayıs tarihinden itibaren ikinci bir karar alınıncaya kadar kapatılmıştır. Halkımıza önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
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