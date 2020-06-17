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Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingo izleyenleri büyüledi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 17.06.2020 13:07 | Son Güncelleme

Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingo izleyenleri büyüledi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dazkırı ve Başmakçı ilçe sınırları arasında kalan Acıgöl, bugünlerde binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu, şehrin hafızasını oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dazkırı ve Başmakçı ilçe sınırları arasında yer alan Acıgöl'de fotoğraf ve video arşiv çalışması yapıldı.

Yapılan çalışma neticesinde elde edilen fotoğraf ve görseller, Tanıtım Bürosunun yönettiği "Visit Afyon" sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, şehrin tanıtımı gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu adına flamingoları görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, şu anda gölde binlerce flamingonun olduğunu söyledi.

Her yıl göle geldiğini ancak ilk kez bu kadar kalabalık bir flamingo sürüsüyle karşılaştığını aktaran Selek, şunları kaydetti:

"Acıgöl bilindiği üzere göçmen kuşların konaklama alanlarından bir tanesi. Tele makinamızla görüntülemek istedik. Kuşların çok uzakta olduğunu fark ederek drone kameramızla onları görüntülemeye çalıştık. Flamingolar drone kamerayı görünce kaos oluşturdu. Biz izlerken çok hoşumuza gitti. Şu anda gölde binlerce kuş olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kalabalıktı. Geçen sene de geldim ancak bu kadar kalabalık görmemiştim. Yamaçlara çıkıldığında, tele objektifle görüntülendiği zaman göl, manzarasını ortaya koyuyor."

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