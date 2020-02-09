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“Açık Aile” Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 09.02.2020 17:27 | Son Güncelleme

Özge Özberk ve Kubilay Penbeklioğlu’nun oynadığı “Açık Aile” adlı tiyatro oyunu Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi.Nevşehir Belediyesi ‘Tiyatro Geceleri’ etkinlikleri çerçevesinde Yönetmenliğini Dersu Yavuz Altun’un yaptığı ve Özge Özberk ve Kubilay Penbeklioğlu’nun oynadığı “Açık Aile” adlı oyun Nevşehirli sanatseverler ile buluştu.Nobel Edebiyat ödüllü İtalyan oyuncu, yönetmen- yazar Dario Fo ve birlikte birçok oyunu yazıp oynadıkları Franca Rame’nin eserinden derlenen “Açık Aile” adlı komedi oyununda, kadın-erkek ilişkileri acımasız bir mizah diliyle sahneye taşındı.Nevşehirlilerin büyük ilgi gösterdikleri oyunu izleyenler arasında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arının yanı sıra belediye başkan yarımcıları da vardı.Oyunun tüm bilet geliri ile daha önceki oyunlarda olduğu gibi engelliler için akülü araba alınacak.

“Açık Aile” Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi

Özge Özberk ve Kubilay Penbeklioğlu’nun oynadığı “Açık Aile” adlı tiyatro oyunu Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi.
Nevşehir Belediyesi ‘Tiyatro Geceleri’ etkinlikleri çerçevesinde Yönetmenliğini Dersu Yavuz Altun’un yaptığı ve Özge Özberk ve Kubilay Penbeklioğlu’nun oynadığı “Açık Aile” adlı oyun Nevşehirli sanatseverler ile buluştu.
Nobel Edebiyat ödüllü İtalyan oyuncu, yönetmen- yazar Dario Fo ve birlikte birçok oyunu yazıp oynadıkları Franca Rame’nin eserinden derlenen “Açık Aile” adlı komedi oyununda, kadın-erkek ilişkileri acımasız bir mizah diliyle sahneye taşındı.
Nevşehirlilerin büyük ilgi gösterdikleri oyunu izleyenler arasında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arının yanı sıra belediye başkan yarımcıları da vardı.
Oyunun tüm bilet geliri ile daha önceki oyunlarda olduğu gibi engelliler için akülü araba alınacak.

“Açık Aile” Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi

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