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Açık alanda kurulan pazar, 4 bin 430 metrekarelik kapalı alanda olacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.08.2020 16:31 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi, sosyal projelerinin yanı sıra yapısal projelerini de hayata geçirmeye devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal projelerinin yanı sıra yapısal projelerini de hayata geçirmeye devam ediyor. Vatandaşların açık alanı pazaryeri olarak kullandığını ve kapalı alana çevirerek esnafında rahat etmesi açısından 2 katlı, 30 müstahsil ve 111 esnaf standı ile 15 adet dükkan bulunan bir pazaryeri yapacak. Başkan Doğan, “Bu ay içerisinde başlayacak olduğumuz inşaatımızı 8 ayda tamamlayıp, hemşehrilerimizin ve pazarcı esnafımızın hizmetine eksiksiz bir şekilde açacağız” dedi.
Merkezefendi Belediyesi sosyal projelerinin yanı sıra yapısal projelerini de hayata geçiriyor. Bu kapsamda Selçukbey Mahallesi’nde 535 sokakta açık olarak kullanılan pazar yeri hem pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması hem de vatandaşların temiz ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmaları için modern kapalı pazar yerine dönüştürülecek. Yapılacak olan 2 katlı pazar yerinde 30 müstahsil ve 111 esnaf standı ile 15 adet dükkan bulunacak. İhalesi gerçekleştirilen ve 4 bin 430 metrekarelik alanda yapılacak pazar yeri inşaatı önümüzdeki hafta başlayıp, 8 ay içerisinde bitirilecek. Proje sonunda, şu anki mevcut alandan daha fazla alan sağlanmış olacak. Modern kapalı pazar yerinde engelli vatandaşlar da unutulmayarak onlar için özel rampalar bulunacak. Selçukbey Kapalı Pazar Yeri inşaatı sona erene kadar pazar yeri, kendi gününde 515 sokakta kurulacak.

“İnşaatımızı 8 ayda tamamlayıp, hizmete eksiksiz bir şekilde açacağız”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Selçukbey Mahallesi’ne en kısa süre içerisinde modern kapalı pazar yerini kazandıracaklarını belirterek, “Mahallemizde açık olarak kullanılan pazar yerini modern kapalı pazar yeri haline getireceğiz. Bu şekilde hem esnafımız hem de hemşehrilerimiz daha temiz, daha düzenli bir alanda satışlarını ve alışverişlerini gerçekleştirmelerini sağlayacağız. Bu ay içerisinde başlayacak olduğumuz inşaatımızı 8 ayda tamamlayıp, hemşehrilerimizin ve pazarcı esnafımızın hizmetine eksiksiz bir şekilde açacağız. Her şey Merkezefendi ve Merkezefendili için” diye konuştu.

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