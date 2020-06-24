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Açık hava egzersizleri başlıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.06.2020 14:54 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi tarafından açık havada düzenlenen sabah ve akşam egzersiz etkinlikleri başlıyor.Tepebaşı Belediyesi, kent halkının spor ile buluşması adına gerçekleştirdiği etkinliklere devam ediyor.

Açık hava egzersizleri başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından açık havada düzenlenen sabah ve akşam egzersiz etkinlikleri başlıyor.
Tepebaşı Belediyesi, kent halkının spor ile buluşması adına gerçekleştirdiği etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen sabah ve akşam egzersizleri, salı ve perşembe günleri açık hava da yapılacak. Sabah egzersizleri Batıkent Bestekar Hacı Arif Bey Parkı’nda saat 09.00’da yapılıyor. Akşam egzersizleri ise 30 Haziran tarihinden itibaren, Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi Parkı’nda saat 20.30’da başlayacak.
Uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilecek olan egzersiz programları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (530) 158 34 28 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.

Açık hava egzersizleri başlıyor

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