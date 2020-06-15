Açık hava restoranlarına ilgi arttı

Salgın döneminin ardından yeni normal hayata geçilmesiyle açık havada oturma imkanı sunan restoranlara ilgi arttı.

Yeni normal hayata geçiş ile birlikte restoranlar 1 Haziran’dan itibaren yeniden hizmet vermeye başladı. Bu süreçte uzmanların kapalı ve klimalı ortamlarla ilgili uyarısını dikkate alan vatandaşlar ise açık havada oturma imkanı sunan restoranlara yöneldi. Kır bahçeli restoranlara talep katlanarak arttı. İşletmeler ise hem talebi karşılamak hem de misafirlerine sağlıklı hizmet verebilmek adına tedbirlerini artırdı.

Salgına karşı tüm tedbirler alındı

Sultangazi Habipler’de, doğal bahçesi ve sunduğu lezzetlerle yoğun ilgi gören Esenbahçe Et Restoran da bu süreçte aldığı önlemlerle dikkat çekiyor. Salgının ilk günlerinden bu yana bahçesi, otoparkı, çocuk oyun alanları, kapalı restoran bölümü, kendin pişir kendin ye alanı, otağı çadırı ve mescidi olmak üzere tüm bölümleri düzenli olarak ilaçlanan mekanda masalar ve sandalyeler sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlendi. El dezenfektanlarının yerleştirildiği mekana girişte ateş ölçümü yapılıyor. Aldığı tedbirlerle dikkat çeken restoranın duyarlılığı da müşterilerinden de tam not aldı.