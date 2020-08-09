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Açık hava sinemasına yoğun ilgi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 09.08.2020 15:33 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, pandemi dönemi nedeniyle vatandaşlara moral vermek amacıyla sosyal mesafeli açık hava sinema etkinliğine devam ediyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal ve kültürel faaliyetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi Haliliye ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Parkında çocukların ilgi duyduğu bir animasyon filmini vatandaşlarla buluşturdu.Maske zorunluluğunun uyulduğu açık hava sinemasında, gelen vatandaşların ateşleri ölçülürken sosyal mesafe kurallarına uygun oturum düzeni sağlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, pandemi dönemi nedeniyle vatandaşlara moral vermek amacıyla sosyal mesafeli açık hava sinema etkinliğine devam ediyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal ve kültürel faaliyetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi Haliliye ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Parkında çocukların ilgi duyduğu bir animasyon filmini vatandaşlarla buluşturdu.
Maske zorunluluğunun uyulduğu açık hava sinemasında, gelen vatandaşların ateşleri ölçülürken sosyal mesafe kurallarına uygun oturum düzeni sağlandı. Gelen vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulurken Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen açık hava sinema etkinlikleri ilerleyen günlerde de kent genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilecek.

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Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Atabey Eczanesi
Haliliye
Bahar Eczanesi
Haliliye
Cemil Kurt Eczanesi
Haliliye
Reha Eczanesi
Eyyubiye
Rehber Eczanesi
Karakopru
Ensar Eczanesi
Akcakale
Gültepe Eczanesi
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