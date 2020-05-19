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Açık Hava Tiyatrosu ilk defa sezonu açamadı

MALATYA HABERLERİ  | 19.05.2020 14:34 | Son Güncelleme

Malatya’da Açık Hava Tiyatrosu, korona virüs önlemleri nedeniyle ilk defa sezonu açamadı.Her yıl Ramazan ayında Sümer Park’ta düzenlenen ve geleneksel hale gelen tiyatro gösterileri de yeni tip korona virüsten nasibini aldı.

Açık Hava Tiyatrosu ilk defa sezonu açamadı

Malatya’da Açık Hava Tiyatrosu, korona virüs önlemleri nedeniyle ilk defa sezonu açamadı.
Her yıl Ramazan ayında Sümer Park’ta düzenlenen ve geleneksel hale gelen tiyatro gösterileri de yeni tip korona virüsten nasibini aldı. Orta Oyunları geleneğinin hayat bulduğu Açık Hava Tiyatrosu boş bir şekilde seyircilerini bekliyor
Malatya Kültür Sanat ve Turizm Derneği (MASKAD) Başkanı, Sinema ve Tiyatro oyuncusu Ömer Konakçı yaptığı açıklamada, 2011 yılında atıl halde iken belediyeden kiralayıp yeniden inşa ederek bölgenin ilk ve tek açık hava sahnesi haline getirdikleri Malatya Açık Hava Sahnesinde ilk defa sezonu açamadıklarını ve bunun burukluğunu yaşadıklarını belirtti. Yaklaşık 10 yıldır Açık hava sahnesinin hizmet verdiğini ve oyuncuların her sezonda etkinlik düzleyerek seyirciler ile buluştuğunu dile getiren Konakçı, “Bizler yaklaşık 10 yıl önce Malatya’mıza bir açık hava sahnesi kazandırdık. Tiyatrolar, müzik dinletileri, şiir programları, yazlık sinema gösterimleri ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı bu sahnemizde ramazan aylarında sahnemiz dolup taşardı. Sezonu açmak için biraz geç kalsak seyircilerimizden mesajlar alır sitemler duyardık. Ama ne olursa olsun sezonumuzu açar az sayıda da olsa sahneye oyunlar koyar, çeşitli filmler izletirdik. Sahnemize gelemeyenler için biz onlara gider orta oyunu yapardık. Nasrettin hoca eşeğine ters binip sokak sokak gezer, yine keloğlan sırtında heybesi ile kapı kapı gezerdi. Karagöz Hacivat’ı kovalar, Kavuklu davul çalıp maniler okurdu. Ne yazık ki bu sene hiç birini yapamadık. Korona virüsü dünyada bütün sektörleri vurdu. Herkes gibi bizlerde bu süreçten çok etkilendik çok yıprandık. Seyircilerimizi, onlarla göz göze gelmeyi, gülmeyi hatta onlarla ağlamayı, oyun sonundaki alkışları, sahnelerimizi ve kostümlerimizi çok özeldik. Temenni ve dileğimiz bu özlemimizin daha fazla uzamaması ve tekrar birbirimize kavuşmamız. Sinema ve tiyatro emektarları bu süreçten çok fazla etkilendiler. Kültür ve Turizm bakanlığımızın bu konuda çalışmalar yaptığını duyduk. Bu çalışmaların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

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