YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Açık havada yoga huzuru

Açık havada yoga huzuru

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.07.2020 14:09 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, zihni ve bedeni bir araya getiren eski bir öğreti olarak bilinen yogayı, açık havada kent halkı ile bir araya getiriyor.Tepebaşı Belediyesi, halk sağlığına katkıda bulunmak adına düzenlediği etkinliklere devam ediyor.

Açık havada yoga huzuru

Tepebaşı Belediyesi, zihni ve bedeni bir araya getiren eski bir öğreti olarak bilinen yogayı, açık havada kent halkı ile bir araya getiriyor.
Tepebaşı Belediyesi, halk sağlığına katkıda bulunmak adına düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen yoga eğitimleri de açık havada ve kent sakinlerinin katılımı ile sürdürülüyor. Uzman eğitmenler gözetiminde ve koronavirüs tedbirleri eşliğinde gerçekleştirilen yoga eğitimlerinden, katılımcı vatandaşlar da memnuniyetini belirtiyor. Vücut esnekliğini ve dengesini artırmasının yanı sıra stres ve nefes alışverişine katkıları ile de bilinen yoga eğitimleri haftada iki gün düzenleniyor. Yoga eğitimleri pazartesi ve çarşamba günleri, saat 19.30’da Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı’nda gerçekleştiriliyor. Eğitimlere katılan Eskişehirliler de nefes çalışması ve meditasyon ile birlikte fiziksel olarak da faaliyet göstermekten dolayı memnun olduklarını belirtiyor.
Öte yandan açık havada düzenlenen sabah ve akşam egzersizleri de salı ve perşembe günleri, sabah ve akşam olmak üzere uzman spor eğitmenleri eşliğinde devam ediyor. Sabah egzersizleri Batıkent Bestekar Hacı Arif Bey Parkı’nda saat 09.00’da, akşam egzersizleri ise Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi Parkı’nda saat 20.30’da başlıyor.

Açık havada yoga huzuru

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay 18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Başkan Tosun: “Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz”

Başkan Tosun: “Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz”

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak

Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Başkan Demirtaş “Örnek bir proje inşa ediyoruz”

Başkan Demirtaş “Örnek bir proje inşa ediyoruz”

Eskişehir Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:58
Sabah
05:43
Öğle
13:09
İkindi
17:04
Akşam
20:26
Yatsı
22:04

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Alanönü Eczanesi
Odunpazari
Çobanoğlu Eczanesi
Odunpazari
Seda Eczanesi
Odunpazari
Yıldız Eczanesi
Odunpazari
Bakılan Eczanesi
Tepebasi
Vitamin Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Onlıne çevre eğitimleri sürüyor

Onlıne çevre eğitimleri sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.