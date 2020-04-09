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Açık Kapı’dan yardım iddialarına yalanlama

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 09.04.2020 15:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve sosyal iletişim platformları üzerinden kasıtlı ve asılsız şekilde, valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı Birimleri aracılığıyla sosyal yardım dağıtıldığına dair paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli hemşehrilerim, ‘Açık Kapı’ birimlerinin para yardımı yaptığı iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Açık Kapı’dan yardım iddialarına yalanlama

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve sosyal iletişim platformları üzerinden kasıtlı ve asılsız şekilde, valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı Birimleri aracılığıyla sosyal yardım dağıtıldığına dair paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli hemşehrilerim, ‘Açık Kapı’ birimlerinin para yardımı yaptığı iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Lütfen resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan ve kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı. Söz konusu asılsız paylaşımla ilgili İçişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlığımızca 2017 yılında kurgulanan ve etaplar halinde yaygınlaştırılarak bugün itibariyle 81 il Valiliğinde ve 161 ilçe Kaymakamlığında faaliyete geçirilen Açık Kapı birimlerinin temel görevi, Valilikler ve Kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektir. Valilik ve Kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır. Devletimizin, korona virüs salgını ile yoğun şekilde mücadelede eden kurumlarının iş yükünü yönetilemez noktaya getirmeyi amaçladığı belli olan bu tür kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar, korona virüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde oluşan sosyal izolasyona zarar vermektedir. Sosyal medyada ve iletişim gruplarında bu şekilde asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, yapılacak tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulmuştur."

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