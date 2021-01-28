Açık kaynak SEBA teknolojisi Türk Telekom ile Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, iştiraki Argela ile birlikte geliştirdiği şebeke teknolojilerinde stratejik önem taşıyan öncü teknoloji SEBA'yı dünyada ilk kez Türkiye'de deneyimleyen şirket oldu. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Argela ve Amerika'daki iştiraki Netsia'nın, Türk Telekom ile üzerinde çalıştığı "Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi, SEBA (Software Defined Network Enabled Broadband Access)" yaklaşık bir yıldır Türkiye'de iki ilde deneme kapsamında gerçek müşterilerle devam eden saha test ve iyileştirmelerinin ardından çalışmaya başladı. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri ile birlikte, yönetiminde Türkiye'den sadece Türk Telekom'un yer aldığı uluslararası bir organizasyon olan Open Networking Foundation da (ONF) böylelikle SEBA çalışmalarının somut örneğini Türk Telekom ile gerçekleştirdi. SEBA, yazılım tabanlı bulut bilişim teknolojileri ile telekom operatörlerinin sanal sunucuları üzerinde çalışarak donanım altyapı maliyetini azaltıp kaynak tasarrufu sağlıyor.

ONF çatısı altında dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin mimari, kodlama, test gibi alanlardaki ortak katılımı ile başlayan SEBA, Türk Telekom bünyesinde Netsia ve Argela ekiplerinin geliştirmeleri ile dünyada ilk kez canlı müşteri ile sahada deneyimlendi. - "Küçük ama inovatif üreticilerin de ekosisteme dahil olmasını sağlıyoruz" Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, bu çalışmaların, gelecekte operatörlere, müşterilerine sunacakları servisler için çeviklik ve çeşitlilik sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti: "Açık ve standart arayüzlerden oluşan yazılım tabanlı erişim platformları sayesinde geleneksel üreticilerin yanında küçük ama inovatif üreticilerin de ekosisteme dahil olmasını sağlıyoruz. Bu tedarikçiler arasına yerli üreticilerin de girebilmesi ve hatta geliştirecekleri ürünleri yurt dışına ihraç edebilmesi için bu çalışmayı çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Mevcut fiber yatırımlarımız devam ederken yeni nesil fiber teknolojilerinin geliştirilmesine de katkıda bulunuyoruz."